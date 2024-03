Barcellona, assolto da ogni accusa di violenza sessuale

Assoluzione anche in Corte d'appello per un uomo di 44 anni che per oltre un anno e fino al 2023, da innocente si trovava ai domiciliari con il peso dell’accusa di aver compiuto per un periodo continuativo di 8 anni, tra il 2012 e il 2020, reiterati atti di violenza sessuale sulla figlia della sua ex compagna. Adesso infatti, anche la Corte d'Appello, dopo il Tribunale, accogliendo le richieste dei suoi difensori, avvocati Giuseppe Lo Presti e Sergio Alfano, ha assolto R. T., (non riveliamo il nome per impedire l'identificazione della ragazza minorenne), 44 anni, originario di uno dei paesi del comprensorio di Barcellona. Diversa era stata la valutazione del pm che, al termine del suo intervento, aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado, insistendo per la condanna dell’imputato con diverse aggravanti. Infatti già nel processo di primo grado conclusosi un anno fa, il pm aveva invocato 18 anni di reclusione.