Messina, l'ultimo commosso saluto a Marco De Luca: il 16enne morto nell'incidente sull'A18

Celebrate oggi alle 15 nella chiesa San Nicolò di Giampilieri superiore le esequie di Marco De Luca, il giovane scomparso lo scorso 27 febbraio in seguito all'incidente in autostrada A18 all’altezza di Letojanni di domenica scorsa .



L'incidente era avvenuto domenica mattina intorno alle 5, quando l'autovettura, una Smart forFour, si è schiantata in autostrada - all’altezza del comune di Letojanni - contro le barriere e si è ribaltata, volando all’interno dell’aiuola spartitraffico e rimanendo in verticale poggiata sul guardrail. All’interno vi erano cinque giovanissimi di età compresa tra i 16 e i 19 anni, tutti di Messina, di ritorno dopo la serata del sabato trascorsa a Taormina.



A stringersi attorno al dolore dei familiari di Marco, tantissimi compaesani e compagni di scuola dell'istituto Cuppari.

La famiglia, con un grande gesto di altruismo, in seguito alla scomparsa ha dato il consenso per la donazione degli organi.