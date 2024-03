Nuovi educatori professionali, bando della Messina Social City

Da oggi sono aperti i termini di partecipazione al bando per soli titoli, pubblicato dalla Messina Social City (Msc), per l’assunzione a tempo determinato di nuovi educatori professionali socio-pedagogici di categoria “D2. L’azienda speciale del Comune continua con i percorsi di assunzione attraverso la formazione di graduatorie di idonei da assumere per esigenze temporanee.

Gli interessati avranno solo una settimana di tempo per partecipare. La piattaforma digitale per l’invio delle domande, raggiungibile esclusivamente con lo Spid cliccando sul link selezioni.messinasocialcity.it, è attiva dalla mezzanotte di oggi e sarà in funzione fino alle 23.59 di domenica 8 marzo, termine ultimo per candidarsi. Dopo l’avviso per reclutare nuovi autisti pubblicato il mese scorso, la Msc offre altre opportunità di lavoro per professionisti che abbiano una laurea in scienze dell’educazione (o titolo equipollente), oppure siano in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

L’avviso di selezione è finalizzato alla formazione di una graduatoria di idonei alla quale l’azienda attingerà per esigenze temporanee legate all’affidamento dai servizi che potranno riguardare anche emergenze o altre evenienze non programmabili.