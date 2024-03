Messina, continua la campagna anti-morosi: Arisme invia 400 atti di diffida

L’Arisme ha dovuto attuare una vera e propria crociata contro i morosi, visto l’altissimo numero di chi non paga. L'Agenzia gestisce ben 17 botteghe di categoria C3 e quattro studi professionali categoria A10: sei unità immobiliari nel Centro polifunzionale di Bisconte che ospita anche quattro studi professionali, tre unità immobiliari in via Sesto Properzio, un'unità immobiliare in via Consolare Valeria, due unità immobiliari sul viale Giostra, cinque unità immobiliari in via Seminario estivo. Di questi 17, otto sono in posizione di morosità o da regolarizzare. Tra i cattivi pagatori saltano agli occhi le posizioni di un commerciante che occupa un immobile in via Consolare Valeria e deve versare 130mila euro, di altre due attività a Bisconte che devono versare affitti, rispettivamente, per circa 10mila e 32mila euro. Situazione di morosità per un' altra attività commerciale in via Seminario estivo: 24mila euro. Sempre in via Seminario estivo tra i morosi un bar ora chiuso di cui si cerca come l'ago in un pagliaio il rappresentante legale all'eventuale indirizzo di residenza. A Fondo Basile c'è una società di pompe funebri che deve circa 11mila euro.