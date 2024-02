Capo d’Orlando: polizia municipale senza sede, senza auto e a mezzo servizio

Il comandante della Polizia municipale di Capo d’Orlando, Maria Teresa Castano, sospende i turni pomeridiani degli agenti e la città rimane “scoperta” dopo le 14 dal servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale.

La sospensione riguarda anche i festivi ed i pre festivi ed il motivo sarebbe quello del mancato pagamento del salario accessorio 2015-2023 e del Piano Miglioramento Servizi relativo agli anni 2021-2023.

Quindi niente più agenti i per le strade di Capo d’Orlando nelle ore pomeridiane, serali e notturne perché, come la comandante Castano avrebbe comunicato alla prefetta Cosima di Stani, gli agenti presteranno servizio come tutto il personale del Comune, e cioè dalle 8 alle 14 con rientro dalle 15 alle 18 solo nelle giornate di martedì e giovedì.

I disagi, soprattutto per la viabilità cittadina priva di controlli, dovrebbero terminare comunque presto perché il sindaco Franco Ingrillì ha già convocato un tavolo di conciliazione per risolvere la problematica e dovrebbe essere presente anche l’esperto nominato da poco dal primo cittadino, l’ex comandante della locale Stazione dei carabinieri Innocenzo Guarino.

Non sarà certamente facile risolvere il problema del pagamento degli arretrati perché la situazione finanziaria in cui versa la città non è certamente delle migliori. Già prima dello stop ai turni pomeridiani la comandante aveva investito della problematica l’Ufficio dell’Area Economica Finanziaria, diretto da Antonella Micale, nonché i tre revisori dei conti nella speranza che potessero trovare nelle maglie del Piano di Riequilibrio, attualmente in atto, i fondi necessari.