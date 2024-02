Quarantenne e messinese: ecco il profilo dei nuovi assunti al Comune di Messina

Poco più che quarantenne, siciliano, in molti casi messinese. Eccolo il profilo del neo assunto a Palazzo Zanca. Dal primo marzo entreranno in servizio i primi trenta nuovi dipendenti che hanno vinto la lunga “tripla” selezione. Si tratta di 5 avvocati e 25 funzionari contabili, i primi due gruppi dei nove profili per i quali il Comune ha aperto le “porte girevoli” di Palazzo Zanca con un turn over da 341 posti. Per gli altri occorrerà attendere il prossimo mese e per le ultime due posizioni forse aprile.

Fra i primi 30 assunti, facendo un’analisi della loro carta d’identità, si scopre come ci sia un ampio spettro di età, ma meno di provenienza. Partiamo di 25 funzionari contabili. La media è di 42 anni: con una differenza anche di 30 anni fra il più giovane e il più “maturo”. Infatti ha vinto il concorso un 57enne ( classe ’67) ma anche un giovane nato nel 1997 quindi di 27 anni. In mezzo una sfilza di assunti nati per lo più negli anni ’80 e anche altri sei nati nel decennio successivo. Gli uffici stanno valutando la posizione di quattro candidati di concorso che non erano presenti alla firma del contratto. E in questi giorni il Comune deciderà di far scorrere la graduatoria se non dovessero esserci “segnali” da parte dei 4 assenti.