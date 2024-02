Ponte sullo Stretto, procedure sempre più nel vivo

«Ho preso un impegno e lo mantengo: l’interlocuzione con gli enti e le amministrazioni locali sarà costante». Pietro Ciucci è tornato ieri a Palazzo Zanca, dove ha incontrato il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e il direttore generale Salvo Puccio. Un confronto dal quale sono emerse due novità sostanziali. La prima: l’apertura dello “Sportello espropri”, che fra qualche giorno sarà allestito al Palacultura. La seconda: la pubblicazione, subito dopo l’indizione della Conferenza dei servizi da parte del ministero dei Trasporti, dell’avviso riguardante l’avvio del procedimento che culminerà con l’approvazione del progetto da parte del Cipess e con la dichiarazione di pubblica utilità, che sancirà l’inizio ufficiale delle procedure espropriative. Il voto del Comitato interministeriale è previsto per il prossimo 30 giugno, fino a quella data ci sarà una fase intermedia «che consentirà a tutti gli interessati – spiega l’amministratore delegato della “Stretto di Messina” – di prendere visione della documentazione progettuale e formulare eventuali osservazioni». Lo “Sportello espropri” avrà una funzione essenziale, così come gli Infopoint che la “Stretto” aprirà nei prossimi giorni sia a Messina sia Villa San Giovanni, «fornendo il supporto necessario per una chiara ed esaustiva analisi della documentazione progettuale».