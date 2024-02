Incidente sul ponte tra Falcone e Oliveri, grave un anziano

Forse un improvviso malore dell'anziano conducente di una Audi A4 all’origine dell’incidente stradale autonomo avvenuto ieri, poco dopo le 10, all'imbocco del Ponte Elicona che sulla statale 113 segna il confine tra i territori di Oliveri e Falcone. L'uomo alla guida, M. P, di 84 anni residente a Falcone, mentre faceva ritorno ne suo paese, ha perso il controllo della vettura che si è schiantata contro uno dei conci in cemento che regge la parte terminale di un guardrail del ponte. La vettura priva di controllo si è poi incastrata tra le ringhiere del passaggio pedonale arrestando la sua corsa. I soccorritori avvertiti da automobilisti in transito hanno trovato l'uomo privo di sensi adagiato con il capo sul volante. Infatti non si era attivato nemmeno l'airbag. Inoltre è stato impossibile estrarre l'uomo dall'abitacolo visto lo stato delle portiere dell'auto incastrata tra le strutture del ponte. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Distaccamento di Patti che hanno estratto il ferito dal portellone posteriore della vettura.