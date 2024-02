Messina, firma sul contratto per 30 nuovi dipendenti di palazzo Zanca. Basile: "Sono i primi assunti dopo trent'anni"

Hanno firmato il loro contratto con il Comune di Messina i primi 30 nuovi dipendenti di palazzo Zanca che questa mattina hanno sbrigato tutte le pratiche per avviare l'impiego a partire dall'1 marzo. Si tratta di 5 avvocati e 25 funzionari contabili. Sono solo la prima tranche delle 341 assunzioni programmate da palazzo Zanca entro i prossimi due mesi e avviate nel corso del 2023 con nove bandi di concorso. “Sono i primi 30 assunti dopo trent’anni", questo il primissimo commento del sindaco Federico Basile al momento della firma del contratto da parte di questo gruppo giovane chiamato ad avviare un turnover particolarmente atteso a palazzo Zanca, dove l’età media della una pianta organica imponeva da tempo un ricambio generazionale.

"Queste assunzioni rappresentano un tassello importante – ha spiegato poi il Sindaco Basile – è l’inizio di un nuovo corso a palazzo Zanca. Ci aspettiamo tanto da voi, la nostra macchina amministrativa meritava di essere rinforzata e rinnovata al suo interno. Ai dipendenti già presenti in servizio da anni chiedo di supportarvi e mettere a disposizione la loro esperienza per il vostro inserimento. Prima ancora che dipendenti, voi siete cittadini e quindi il contributo che darete in termini lavorativi sarà utile e fondamentale per migliorare i nostri servizi, vivere meglio la città e renderla sempre più attraente e gradevole anche alle future generazioni. Auguri a tutti voi per queste nuove assunzioni e buon lavoro”.