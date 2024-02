Crisi idrica a Monforte San Giorgio, scuole chiuse: corsa contro il tempo per riparare l'impianto

La crisi idrica di Monforte San Giorgio investe anche le scuole. È di ieri mattina l’ordinanza sindacale che ha disposto per la giornata di oggi la chiusura della scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale di Monforte centro a causa dell’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile. Alla base del provvedimento motivi di carattere igienico-sanitario.

A causa di un guasto nella stazione di pompaggio Maiorana nei giorni precedenti è stato interrotto l’approvvigionamento idrico e, nonostante i lavori di ripristino attualmente in corso, continuano a permanere carenze nella fornitura idrica. Ciò determinando difficoltà e disagi di utilizzo in primis delle scuole, che non dispongono di alternativa.

Da qui una successiva nota dell’Istituto Comprensivo Torregrotta, a firma della dirigente scolastica Barbara Oteri, per rendere noto che nella giornata di oggi le scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Monforte San Giorgio resteranno chiuse:

«Solo i ragazzi della 3^ D della Scuola Secondaria di I grado “G. Lo Gullo” svolgeranno le attività previste presso il plesso di Crocieri. I docenti svolgeranno il loro servizio nel plesso di Crocieri, salvo specifiche indicazioni che saranno date individualmente».