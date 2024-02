Incidente sulla Messina-Catania, auto si ribalta all'altezza di Letojanni: feriti 5 giovani, uno è grave

Grave incidente all'alba di oggi sull’autostrada Messina-Catania. Intorno alle 5 un’autovettura in transito sulla corsia in direzione Messina, al km 32,700 all’altezza del comune di Letojanni nel tratto attualmente a doppio senso di marcia sulla carreggiata lato monte, è finita fuori strada e sono rimasti ferite le cinque persone che si trovavano a bordo. La vettura, una Smart forFour, si è schiantata contro le barriere e si è ribaltata volando all’interno dell’aiuola spartitraffico, rimanendo in verticale poggiata sul guardrail. All’interno vi erano cinque giovanissimi con età compresa tra i 16 e i 19 anni, probabilmente di ritorno dopo la serata del sabato trascorsa fuori, che sono riusciti ad abbandonare la vettura e chiedere aiuto. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, le pattuglie della Polizia stradale della Sottosezione di Giardini Naxos e i mezzi dei Vigili del Fuoco di Letojanni: i cinque feriti, uno dei quali più grave, sono stati condotti negli ospedali di Messina. Sull’incidente autonomo sono in corso accertamenti da parte della Polstrada.