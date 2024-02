Messina, cesareo eseguito troppo tardi: ginecologo e ostetrica del Policlinico condannati per la morte di una neonata

La tragica morte della piccola Vittoria Melitta Aisha Tomasello, nata il 15 giugno 2017 al Policlinico di Messina e morta cinque mesi dopo, poteva essere evitata.

Per questo sono stati condannati in primo grado il ginecologo Antonio Denaro e l'ostetrica Marzia Villanti. Il 13 novembre del 2017 la neonata è morta dopo 5 mesi trascorsi in ospedale a seguito di complicanze dovute al parto: un cesareo che sarebbe stato eseguito troppo tardi.

Omicidio colposo e lesioni personali sono state le accuse a carico del ginecologo e dell’ostetrica Marzia Villanti, condannati il primo a un anno e tre mesi e la seconda a un anno. Entrambi dovranno anche sostenere le spese processuali quantificare in 5.174 euro di cui 2.174 per l’udienza preliminare e 3.000 euro per il dibattimento.

Denaro, Villanti e il Policlinico sono stati inoltre condannati al pagamento di una provvisionale di 50.000 euro per la mamma e il papà della bambina, 10.000 euro sono stati invece riconosciuti al fratellino. I tre sono stati assistiti dagli avvocati Alberto Gullino e Anna Scarcella.