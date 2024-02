Messina, anche il Cas è ottimista sul viadotto Ritiro. La Uil: «I fatti sono altri»

Dopo la Toto Costruzioni, anche il Cas dispensa ottimismo sulla conclusione dei lavori entro giugno sul viadotto Ritiro. Eppure fino a qualche giorno sia il Consorzio che l’impresa, nell’indicare la scadenza della prossima estate, non lesinavano i “ma” e i “però”. Distinguo che sembrano spariti, curiosamente, dopo le testimonianze rilasciate dagli operai del cantiere alla Gazzetta, i quali hanno dipinto una situazione «insostenibile», al punto che in molti hanno deciso di dimettersi.

«È un problema che riguarda l'impresa – dice a Rtp Franco Fazio, direttore generale del Ca –, ma noi non siamo abituati a fare gli spettatori passivi. Fino a stamattina (ieri, ndr) mi sono sentito con l'impresa, secondo cui è un problema inesistente. I ritardi nei pagamenti riguardano il passato, oggi pagano puntualmente. Il fatto che alcuni operai se ne stiano andando è fisiologico perché è un cantiere in chiusura, hanno la possibilità di andare in cantieri che hanno durata più ampia, mi riferisco al raddoppio ferroviario. La Toto ha aumentato la forza lavoro, portando circa 15 operai da Cefalù a Messina, stanno ottemperando ai propri impegni, mi assicurano che non ci sarà nessun problema. I tempi previsti dal cronoprogramma saranno rispettati, contiamo di avere l’opera completata e collaudata a fine giugno, massimo inizi di luglio».

Un ottimismo che non convince la Uil, sindacato che da sempre segue in prima linea il cantiere del viadotto Ritiro: «La debolissima replica della Toto Costruzioni riguardo le testimonianze choc dei lavoratori rappresenta l’incontrovertibile conferma delle coraggiose dichiarazioni degli operai e contestualmente certificano la giustezza delle nostre infinite denunce pubbliche sulla condizione delle maestranze e sullo stato di un cantiere che sta massacrando la vita dei messinesi da oltre 12 anni».