Barcellona, iniziano i lavori a Fondaconuovo: opere da eseguire in 10 mesi

Firmato il contratto e consegnati all'impresa esecutrice, i lavori di riqualificazione urbana delle aree degradate e a favore delle utenze deboli nel quartiere di Fondaconuovo. Il progetto è finalizzato al recupero, all'integrazione sociale ed alla lotta alla marginalità, in un quartiere costituito da palazzine realizzate a suo tempo dall'Istituto autonomo case popolari e da sempre tenuto ai margini del resto del territorio. L'importo complessivo degli interventi è di 815 mila euro.

Il contratto che premetterà l'avvio dei lavori è stato firmato martedì scorso a Palazzo Longano davanti alla segretaria comunale Maria Natoli, autorizzata alla rogazione dei contratti in cui il Municipio è parte. Per il Comune stazione appaltante, era presente il dirigente Alessandro Sapienza, responsabile del sesto Settore tecnico Lavori pubblici; mentre per conto della ditta, a siglare l’atto, Martina Messina, amministratrice unica dell’impresa Aurora Srl di Agrigento. La ditta avrà come tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto fino ad un massimo di 303 giorni che decorrono dalla data del verbale di consegna delle aree, che risale al 16 febbraio scorso. Nel crono-programma saranno altresì riportate, per ogni lavorazione, le previsioni del periodo di esecuzione, e l'ammontare progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze stabilite. Gli interventi potrebbero iniziare a breve. Nello stesso verbale di consegna dei lavori del 16 febbraio redatto dalla direzione lavori è stato attestato, che sussistono i requisiti previsti, e permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione. Nel dettaglio il finanziamento complessivo, per un ammontare di 815 mila euro, è così suddiviso: 531.780 euro per opere (esclusi € 37.819 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e 245.400 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione.