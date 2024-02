Tragedia sulla A18 a Taormina, una Panda si schianta contro un muro: morto un 85enne di Roccalumera

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio sull’autostrada Messina-Catania. Un’autovettura in transito in direzione del capoluogo peloritano si è schiantata contro il muro della galleria all’altezza dello svincolo di Taormina e per il conducente l’impatto è risultato fatale.

A bordo dell’auto, una Fiat Panda, vi era un uomo di 85 anni residente a Roccalumera, Giuseppe Pirrone, che dopo il violento impatto contro la struttura in cemento armato ha perso la vita sul colpo. Sul posto l’ambulanza del 118 di Taormina, la Polizia stradale di Giardini Naxos e i Vigili del Fuoco di Letojanni. La rampa in uscita è stata chiusa dal personale del Consorzio autostradale per consentire le operazioni di soccorso.