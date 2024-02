Rassegna stampa 23-02-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Risanamento a Messina, prorogati i poteri speciali: Scurria subcommissario fino al 2025

Ponte sullo Stretto, Ciucci dopo l’esposto in Procura: “Da noi massima trasparenza”

Giampilieri-Fiumefreddo on the rail: viaggio nei cantieri del doppio binario che consentirà di arrivare da Messina a Catania in 30′

Viadotto Ritiro a Messina, la Toto minimizza: «Fine lavori a giugno»

IN PROVINCIA

Bancarotta fraudolenta a Capo d’Orlando: rinviato a giudizio l’ex sindaco Enzo Sindoni

Polo turistico e della ricerca: Milazzo "disegna" il futuro dei Molini Lo Presti