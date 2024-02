Disabili messinesi, le richieste di contributi per le spese di trasporto sono cadute nel vuoto

La vicenda si trascina da tempo, riguarda le spese di trasporto dei disabili messinesi che frequentano la sezione Aias di San Filippo del Mela. Le richieste di contributi che l’associazione ha fatto al Comune di Messina finora sono cadute nel vuoto, adesso si sono mobilitati anche i genitori dei disabili che hanno dato vita ad un comitato spontaneo. n città l’associazione ha un ambulatorio a Tremestieri, punto di riferimento soprattutto per i disabili residenti nella zona sud, tra questi anche i 21 disabili di ogni età che frequentano ogni giorno il centro riabilitativo di San Filippo del Mela. La struttura assiste anche altri disabili provenienti dal resto della provincia, in tutto circa 70 persone.

Da tempo l’associazione chiede al Comune di Messina di provvedere alle spese di trasporto cosi come fanno altri Comuni: «Le leggi regionali prevedono che il Comune di residenza dei disabili provveda ad accompagnarli presso i centri di riabilitazione, quello assegnato dall’Asp è a San Filippo del Mela dove c’è un centro diurno. Il trasporto tocca quindi al Comune che potrebbe stipulare una convenzione con noi oppure dare direttamente al tutore dell’assistito il contributo per il trasporto. Chiediamo semplicemente che l’assistito sia portato al centro», spiega Giuseppe Anastasi, presidente dell’associazione.

Le richieste però finora non hanno trovato una risposta positiva, la questione starebbe nel fatto che il centro si trova in un altro Comune. Anastasi cita la legge regionale 68/81 che all’art. 6 prevede che i Comuni sono tenuti al trasporto dei disabili ma anche la 16/86 che all’art. 5 dispone che i Comuni possano dare contributi ad enti ed associazioni per coprire i costi del trasporto disabili.