Messina, concorsi al Comune in volata: pronte altre cinque graduatorie

La scaletta delle assunzioni adesso è quasi completa. Venerdì la gazzetta ufficiale regionale pubblicherà le altre cinque graduatorie dei concorsi del Comune di Messina che sono divenute definitive. A quel punto, dopo un paio di settimane, potranno essere contrattualizzati altri 124 nuovi dipendenti, cioè tutti quelli che hanno concluso il percorso di selezione. Restano in ballo gli ultimi 179 posti che verranno “assegnati” dopo gli esami orali e quindi non prima di fine marzo.

Chi è già sicuro di iniziare a lavorare sono i 25 funzionari contabili e i 5 avvocati che lunedì prossimo saranno chiamati ad effettuare le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto che avverrà di lì a poco. Per loro le porte di Palazzo Zanca si apriranno dal primo marzo.

Invece sulla gazzetta ufficiale siciliana, venerdì sarà formalizzata la graduatoria di altri 5 selezioni. Si tratta di quelle per 20 funzionari legali, 5 funzionari dell’area vigilanza, 42 istruttori amministrati e 7 istruttori contabili e 50 istruttori tecnici. Cioè 124 figure che dovranno attendere però un paio di settimane prima di poter, anche loro, far le visite mediche e poi firmare l’accordo a tempo indeterminato. Infatti solo dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gurs, la selezione, superati i termini per i ricorsi, diviene efficace. E quindi, per loro, l’assunzione potrebbe scattare il 15 marzo.