Taormina, eredità da 4 mln di euro al Comune: Palazzo dei Giurati accetta il... dono

Un immobile e una cifra sul conto corrente, che potrebbe arrivare fino a 4 milioni di euro.

È il patrimonio che il prof. Salvatore Galeano ha donato due anni fa al Comune di Taormina, con un testamento olografo siglato il 15 luglio 2022.

Ieri pomeriggio al Municipio è stato firmato l’atto di accettazione dell’eredità, a conclusione della procedura avviata dopo la morte del docente taorminese, scomparso il 12 maggio 2023 all’età di 87 anni.

A Palazzo dei Giurati è giunto il notaio catanese Paolo Saporita, individuato nei mesi scorsi dal Comune, possessore dell’atto testamentario, per la pubblicazione e registrazione del documento e la conseguente definizione dell’iter, che ieri pomeriggio è giunto al termine con l’accettazione dell’eredità da parte dell’ente locale, con il beneficio di inventario, siglata alla presenza del sindaco Cateno De Luca e del segretario generale Giuseppe Bartorilla. Galeano. Il testamento olografo indirizzato al sindaco è stato protocollato al Municipio il 10 ottobre dello stesso anno. Il docente ha nominato erede il Comune di Taormina di un immobile (una pensione) sito in via Nazionale Spisone 330 e di depositi bancari in titoli, azioni e assicurazioni, giacenti nella filiale cittadina della banca Unicredit, allo scopo di creare borse di studio. Con lo stesso atto Galeano, ha disposto che «prima che il Banco Unicredit versi i miei fondi nelle casse del Comune di Taormina, deve dare 10.000 euro ciascuno a…”, elencando alcune persone a lui vicine, mentre «ciò che resta va al Comune di Taormina allo scopo di indire borse di studio a mio nome per studenti universitari».

L’ammontare delle somme custodite in banca sarà quantificata in un separato inventario, che permetterà all’ente locale di accettare definitivamente i lasciti, ma secondo quanto affermato lo scorso anno dall’ex sindaco Mario Bolognari, amico del cittadino-benefattore, potrebbe trattarsi di un importo pari a circa 4 milioni di euro.