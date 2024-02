Messina, riqualificazione tranvia: entro giugno il progetto esecutivo, poi via ai lavori che si concluderanno prima della fine del 2025

Firmato questa mattina il contratto fra la Atm e l’azienda catanese che si occuperà della realizzazione del primo stralcio del restyling della linea tranviaria. Con circa 18 milioni di euro sarà messa nuovo una buona parte delle aree limitrofe alla tranvia. Fra queste il viale San Martino da Piazza Cairoli fino a via Santa Cecilia, La via 1. Settembre e il viale della Libertà. Rinviate in attesa attesa del nullaosta da parte del ministero invece le opere legate alla riduzione ad un solo binario del tratto della cortina del porto e di provinciale oltre che della stazione centrale. Nei prossimi quattro mesi sarà realizzato il progetto esecutivo ed a giugno dovrebbero iniziare i lavori che si concluderanno alla fine del 2025.

Questi i programmi illustrati nel corso della conferenza stampa che si è tenuta stamani a Palazzo Zanca. All’incontro con i giornalisti, erano presenti il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il direttore generale del Comune Salvo Puccio, il presidente di ATM SpA Giuseppe Campagna con componenti il CdA, Claudio Iozzi e Antonino Torre.