Messina, indennità d’oro anche a Palazzo Zanca: inizia l’era dei super compensi

Poco meno di 220 mila euro. Inizia così l’anno d’oro per sindaci, assessori e consiglieri comunali d’Italia, compresa Messina che, essendo città metropolitana, può vantare il massimo delle indennità previste per gli amministratori locali. L’aumento deciso nel 2022 dall’allora premier Mario Draghi è stato graduale e, da questo mese, tocca l’apice. Gli amministratori di Palazzo Zanca hanno ricevuto le prime, sostanziose buste paga con le indennità (o i gettoni di presenza, nel caso dei consiglieri) riviste al rialzo, ed è stato un gennaio particolarmente generoso. A Messina il primo aumento era stato deciso praticamente a urne elettorali appena chiuse, dopo la vittoria di Federico Basile per il post De Luca. In quella fase riguardava solo la Giunta e il presidente del Consiglio. A fine ottobre anche i consiglieri comunali hanno adeguato anche i propri compensi, aumentando il gettone di presenza da 56 euro lordi a seduta a 114 euro, che arrivano a 141,69 euro a partire, appunto, da gennaio 2024. Un aumento di circa il 150% nel giro di un paio di mesi.

Il compenso più alto, però, è quello del presidente del consiglio comunale: per Nello Pergolizzi è prevista un’indennità fissa, 8.970 euro, pari a quella degli otto assessori (Alessandra Calafiore, Francesco Caminiti, Liana Cannata, Enzo Caruso, Roberto Cicala, Pietro Currò, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli). Le indennità prima dell’aumento, in questo caso, erano di 3.553 euro. Il secondo gradino del podio spetta al vicesindaco, Salvatore Mondello, con 10.350 euro lordi. E in vetta, ovviamente, c’è il sindaco Federico Basile: 13.800 euro, stesso compenso del presidente della Regione (questo prevede la legge Draghi), circa 8 mila euro in più di quanto era previsto fino al 2021 per il sindaco. Ma c’è chi va molto vicino alla busta paga di Basile: è colui che a Palazzo Zanca in molti definiscono “l’altro sindaco”, Salvo Puccio. Direttore generale sia al Comune che alla Città metropolitana (doppio incarico, come quello della segretaria generale Rossana Carrubba), che a gennaio ha portato a casa 13.500 euro lordi. Un altro sindaco, appunto.