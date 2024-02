Eolie, il calvario dei pazienti oncologici

Il sindacato Ugl Salute e Ugl- Utl Messina riaccende i riflettori sui disagi patiti dai pazienti oncologici di Lipari e delle altre sei isole dell’arcipelago.

I segretari, Fabrizio Denaro e Antonino Sciotto, lo fanno attraverso una nota inviata al Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria di Messina, Giuseppe Cucci e per conoscenza al sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, al presidente del consiglio comunale, Nuccio Russo e ai gruppi consiliari.

Viene sottolineato come gravi siano le difficoltà a cui vanno incontro molti pazienti oncologici eoliani. Pazienti, che in numerosi casi, sono costretti a recarsi nei presidi ospedalieri di Messina o a Taormina per il recupero dei farmaci o addirittura per svolgere le terapie salvavita legate allo loro patologia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina