Giorgia Meloni in Calabria lancia un messaggio chiaro: «Faremo il Ponte e tutte le opere»

Da quando si è insediata – ed è trascorso già quasi un anno e mezzo – Giorgia Meloni non aveva mai fatto cenno, nei suoi discorsi, note e interventi pubblici, al Ponte. È come se avesse delegato tutto, su questo fronte, al vicepremier Matteo Salvini e, in subordine, al ministro dell’Economia Giorgetti, che tiene i cordoni della borsa e che è anche il socio maggioritario dello “Stretto di Messina Spa”. Ma ieri, commentando l’accordo di Coesione tra il Governo e la Regione Calabria, la presidente del Consiglio dei ministri ha sintetizzato in poche parole il suo pensiero sulla grande infrastruttura: «Dalla Calabria arriveranno i 300 milioni di euro destinati per legge alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, quello che molti amano dire che non si farà mai, che è impossibile. Io sono convinta che impossibile è la parola che usano quelli che non hanno coraggio e non hanno voglia di lavorare, perché per quelli che hanno coraggio e voglia di lavorare le cose si fanno». E, dunque, «il Governo realizzerà il Ponte e tutte le opere programmate in Calabria e Sicilia».

Scelta di “coraggio”, dunque, secondo la premier. E scelta «ormai irreversibile», va ripetendo il ministro dei Trasporti, anche in risposta all’iniziativa, più giudiziaria che politica, dei leader della Sinistra, che nei giorni scorsi hanno presentato un ricorso alla Procura di Roma contro le procedure in atto per la progettazione e realizzazione del collegamento stabile. Matteo Salvini ieri è intervenuto durante il “question time” in Senato: «Confermo che lʼintenzione è avviare i cantieri entro lʼanno e aprire al traffico stradale e ferroviario il Ponte nel 2032». C’è chi lo accusa di far già slittare il termine di apertura dei cantieri da “entro l’estate” a “entro l’anno”, ma il vicepremier replica seccamente: «Tutto è in linea con quanto previsto dalla legge votata in Parlamento. Entro il 31 luglio sarà approvato il progetto esecutivo e subito dopo verrà avviata la fase di cantierizzazione».