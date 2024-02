Villafranca, incubo di Capodanno all'ex Pirelli: ragazzo denuncia di essere stato massacrato di botte da tre bodyguard

Picchiato a sangue da alcuni bodyguard all’uscita della discoteca ex Pirelli di Villafranca, la notte di Capodanno, mentre tutti si divertivano e ballavano. E si risveglia all’ospedale di Milazzo pieno di ferite, punti di sutura, la testa gonfia, appeso a una flebo per riprendersi. E la storia che un ragazzo racconta in una denuncia che ha presentato in questi giorni in Procura, a Messina, attraverso il suo avvocato Pietro Giannetto. Una storia assurda di violenza.

Tra le 5.15 e le 6.15 del mattino - si legge nella denuncia -, sono stato aggredito nell'area ex Pirelli di Villafranca Tirrena, luogo dove si stava svolgendo la serata di Capodanno. Gli aggressori erano un gruppo composto da quattro buttafuori, di cui uno rimasto a guardare senza interrompere l'aggressione. Era presente una mia conoscente, che ha visto tutto e, successivamente mi ha raccontato i particolari dell'aggressione, in quanto io non ho ben chiaro l'accaduto, anche perché avevo bevuto alcolici.

Uno dei bodyguard - prosegue la denuncia -, mi ha preso e portato vicino la zona di entrata del locale dove, con la forza, mi privava della vista facendomi cadere gli occhiali da vista. A questo punto ho chiesto di riavere i miei occhiali, ma non mi sono stati restituiti, e questo, provocava una mia reazione che è consistita nel provare a colpire lo stesso buttafuori.

Non appena ho fatto questo gesto, in pochissimo tempo tre buttafuori della serata mi sono venuti addosso colpendomi in viso, testa, addome, lato destro del corpo e gomito destro, con calci e pugni in modo violento, causandomi gravissime lesioni al corpo.