Taormina, l'ex scuola diventa un rifugio per poveri e senzatetto

Da scuola ad alloggio per persone in stato di povertà e senza dimora. È il destino che il Comune di Taormina ha scelto per l’immobile ex Aias di Villagonia, un tempo plesso delle Elementari prima di essere concesso per un periodo all’Associazione italiana assistenza spastici. Nel 2022 Palazzo dei Giurati ha presentato una proposta di intervento, in qualità di ente capofila del Distretto socio-sanitario D32, partecipando all’avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali emanato nell’àmbito della Missione 5 “Inclusione e coesione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza-Investimento 1.3 Housing temporaneo e stazioni di posta.

Da Taormina è partita una proposta di ristrutturazione dell’ex scuola elementare di Villagonia con il cambio di destinazione in stazione di posta a contrasto della povertà estrema e l’istanza è stata finanziata per un importo di 1.090.000 euro, che secondo il quadro economico saranno spesi per la ristrutturazione dell’immobile (600.000 euro), servizi e forniture (310.000 euro) e costi di gestione (180.000 euro), con l’obbligo di concludere l’intervento entro il primo trimestre del 2026 e la rendicontazione entro il secondo semestre dello stesso anno.