Ponte: il cda della Stretto di Messina dà l'ok al progetto definitivo. Salvini incontrerà Occhiuto e Schifani

Il cda della società Stretto di Messina Spa svoltosi stamattina ha approvato la relazione di aggiornamento del progetto definitivo con le circa 70 prescrizioni del comitato scientifico, gli atti saranno trasmessi al ministero dei Trasporti per la convocazione della conferenza dei servizi . «Una riunione di grande importanza, perché è atteso il via libera al progetto aggiornato e definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria», così con una nota il Mit aveva anticipato l'incontro. Per questo, il vicepremier e Ministro Matteo Salvini - fa sapere ancora il Mit - incontrerà nelle prossime ore anche i presidenti di Calabria e Regione Siciliana e i sindaci di Villa San Giovanni e Messina.