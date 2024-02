Messina, verso la stagione delle crociere: il terminal può attendere

Con la stagione croceristica oramai alle porte si torna a parlare del terminal che dovrà essere realizzato sulla banchina d’approdo dei giganti del mare.

Un programma non a strettissimo giro di conclusione ma che salverà il clou dell’attuale stagione, spostando la fase più “convulsa” della realizzazione al momento di calma. Ad aggiudicarsi il bando per la costruzione, ma anche la gestione ventennale dello scalo, è stata la Messina Cruise Terminal s.r.l, società del colosso Msc, già operativa in Sicilia, e che aveva già l’attuale gestione del terminal come concessionaria.

Partiamo dalla fine. Il nuovo moderno e “aperto” terminal per le crociere, sarà pronto nella primavera del 2025. L’iter per arrivare a questo appuntamento parte dalla trasformazione del progetto definitivo di cui si era dotata l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, in esecutivo. E se ne sta occupando la Msc che sta disegnando il layout ritenuto più utile allo sviluppo dello scalo.