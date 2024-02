Messina, l'aggressione al comandante Giardina: scarcerato Carmelo Umberto Centorrino

A un giorno dal processo con rito immediato i giudici del Riesame lo scarcerano. Si tratta di uno dei due imputati del “caso Giardina”, ovvero Salvatore e Carmelo Umberto Centorrino, padre e figlio, i due venditori ambulanti che lo scorso 19 ottobre aggredirono brutalmente il comandante della Polizia metropolitana lungo la via La Farina. Il comandante Giardina, come parte offesa, è rappresentato dall’avvocato Salvatore Silvestro.

Questa mattina i giudici del riesame hanno scarcerato il figlio, Carmelo Umberto, accogliendo l’istanza del suo difensore, l’avvocato Filippo Pagano. Mentre ieri, sempre su questa vicenda, si era registrato un altro pronunciamento giudiziario: la gip Monia De Francesco aveva rigettato la richiesta di messa alla prova per Carmelo Centorrino, avanzata a suo tempo sempre dall’avvocato Filippo Pagano. Padre e figlio, che compariranno davanti alla gip De Francesco domani con rito immediato, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale devono rispondere anche del reato di lesioni aggravate.