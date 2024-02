Tangenziale a Messina, da domani 3 giorni di lavori

Tutti si augurano che non finisca come la settimana scorsa. Con quel caos che bloccò tutta la zona sud facendo imbufalire migliaia di automobilisti.

Il Consorzio autostrade ha riprogrammato i lavori straordinari di manutenzione dell’asfalto di tre svincoli della tangenziale e i primi interventi sono programmati per domani sera e fino a domenica sera. Si parte, ancora una volta, da Tremestieri, ma, in questo caso sarà interessata solo la rampa di uscita dall’autostrada per chi proviene da Palermo, e quindi, per i messinesi, chi viene da Boccetta e da tutti gli altri ingressi in tangenziale.

La chiusura della rampa d’uscita di Tremestieri scatterà alle 22 di domani ed è previsto che duri fino alle 24 di domenica 18 febbraio. Oltre tre giorni di chiusura che ovviamente avranno ripercussioni su tutto il quadrante sud della città. In termini concreti chi viaggerà direzione Catania, non potendo uscire a Tremestieri da domani a domenica notte dovrà, se deve raggiungere la zona sud, utilizzare lo svincolo di San Filippo, e poi la strada Statale. Nessun disagi per chi viene da Catania o per chi deve imboccare l’autostrada da Tremestieri.

Il blocco vale anche per i mezzi pesanti che devono raggiungere il porto commerciale di Tremestieri che quindi si riverseranno, soprattutto il giovedì notte e il venerdì, sulla Statale. E vale anche per i tanti che vivono da Mili fino ai primi comuni della zona jonica che si dovranno mettere in coda per tornare a casa.