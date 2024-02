Paura a Capizzi, in fiamme una casotta in lamiera. Probabile atto vandalico

Potrebbe essere stata la mano di vandali e balordi a dar fuoco nella notte ad una casotta in lamiera lungo la S.P. 168 in territorio di Capizzi. La struttura precaria è utilizzata come deposito attrezzi da personale della Città Metropolitana di Messina. Secondo una prima ricostruzione pare che gli ignoti abbiamo scardinato il lucchetto e quindi innescato l’incendio che ha danneggiato le attrezzature all’interno.

A denunciare l’accaduto la stessa amministrazione comunale di Capizzi, guidata dal sindaco Leonardo Giuseppe Principato Trosso. “Un grave atto vandalico, un gesto forse simbolico o di avvertimento che non può e non deve passare inosservato se a ciò si aggiungono le scorribande notturne con saccheggio di auto in sosta fuori dal centro e furti che in questi ultimi tempi si verificano nel nostro centro”, scrive il sindaco. “Bisogna che unitamente condanniamo fermamente questi fatti, confidando che la giustizia faccia il suo corso e vengano individuati i responsabili in modo da porre fine a queste scorribande notturne”.