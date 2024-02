Messina, incidente sul viale Boccetta: gravissimo un pedone e traffico paralizzato fino alla tangenziale

Un incidente si è verificato intorno alle 9 sul viale Boccetta nella carreggiata monte-mare, nel tratto compreso tra gli incroci con Via 24 Maggio e Corso Cavour. Gravissimo un pedone che, mentre stava attraversando, è stato centrato da un'auto. Si tratta di un uomo di 83 anni, T.G. le iniziali, rimasto esanime sull’asfalto per oltre venti minuti prima dell’arrivo dell’ambulanza. I primi tentativi di rianimazione sono stati effettuati sul posto, quindi la corsa verso il Policlinico, dove è giunto in gravissime condizioni.

I vigili urbani stanno accertando le cause mediante i rilievi sulla strada che momentaneamente è stata interdetta alla circolazione deviata su via Mons. D'Arrigo. Immediate le ripercussioni nella viabilità. La coda che si è formata lungo tutto l'asse, arriva fin sulla tangenziale, bloccando soprattutto i mezzi in uscita proprio allo svincolo di Boccetta

IN AGGIORNAMENTO