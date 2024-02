Messina, fedeli da tutte le parti della Sicilia per incontrare il teologo-esorcista

Una folla di persone provenienti da tutta la Sicilia e non solo per incontrare padre Michele Bianco: il noto teologo e esorcista della diocesi di Benevento è stato ospite della comunità S. Maria Incoronata di Camaro superiore, per la chiusura della seconda Settimana eucaristica. Una presenza, la sua, particolarmente attesa, come ha spiegato il parroco, mons. Francesco La Camera, da tanti fedeli che il sacerdote, giunto in città al mattino, ha ricevuto e ascoltato. Moltissime persone che hanno voluto incontrarlo per ricevere da lui la speciale benedizione.

Nel pomeriggio, dopo la catechesi tenuta sul tema “Pentecoste e Eucarestia: mangiare l’Amore”, padre Bianco ha concelebrato la messa presieduta dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro e al termine ha animato la preghiera di intercessione e guarigione, animata dal gruppo musicale “Il resto d’Israele” del Rinnovamento nello Spirito. Un momento particolarmente intenso suggestivo nel corso del quale alcuni dei presenti hanno ricevuto la grazia del cosiddetto “riposo dello Spirito”, una condizione di trance momentanea nella quale il soggetto si abbandona a se stesso cadendo per terra, come se dormisse.

Padre Michele Bianco, originario di Baselice nel Beneventano, è un noto docente universitario, ordinario di Filosofia, perito in “re historica et archivistica” nella causa di canonizzazione del venerabile Giovanni Palatucci e autore di saggi filosofici e teologici.