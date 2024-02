Pd, Verdi e Sinistra italiana fanno fronte comune contro il Ponte sullo Stretto

Il Partito democratico fa fronte comune con Verdi e Sinistra italiana. Una scelta ormai netta, quella contro il Ponte sullo Stretto, che vedrà oggi insieme a Roma la leader nazionale del Pd, Elly Schlein, con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il primo portavoce di Europa verde, il secondo segretario di Sinistra italiana. I tre, nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle 12,30, all’Hotel Senato, nei pressi del Pantheon, annunceranno «una comune iniziativa sul progetto del Ponte dello Stretto». Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di una duplice iniziativa, una sul fronte strettamente politico e l’altra su quello giuridico-legale, così come era stato preannunziato dallo stesso Bonelli all’inizio del dicembre 2023, in occasione del Corteo dei “No Ponte” svoltosi a Messina. E domani, a Reggio Calabria, saranno, invece, presentati i dati del “Rapporto Pendolaria 2024” di Legambiente, durante un incontro a Palazzo San Giorgio, in piazza Italia. È stata scelta la Calabria per ospitare uno dei Rapporti più significativi, che delinea la situazione del trasporto ferroviario in Italia, tra qualità e quantità del servizio, differenze tra Nord e Sud, linee principali e secondarie e scenari futuri. Il focus di questa nuova edizione è dedicato proprio a “Il Ponte sullo Stretto di Messina, le grandi opere e il Mezzogiorno dimenticato”.