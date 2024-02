Messina, viadotto Ritiro: a giugno finisce l’incubo?

Altri quattro mesi. Gli ultimi quattro mesi? Né il direttore del Consorzio autostrade né il direttore dei lavori però « ci metterebbero la mano sul fuoco», fatto sta che questa è la scadenza che ha presentato la Toto Costruzioni generali per la conclusione della ricostruzione del viadotto Ritiro. Un’opera concretamente iniziata nel novembre del 2017 e che sarebbe dovuta essere terminata due anni dopo ed invece è ancora un “sofferto” cantiere.

Ieri, in prima commissione consiliare, presidente Salvatore Papa, il dg del Cas, Franco Fazio e il direttore lavori Pietro Certo hanno presentato, non senza qualche tono polemico sul ritardo, la fotografia dell’intervento. «È comprensibile la febbrile attesa della cittadinanza – dice il direttore generale –. I messinesi hanno avuto una grande pazienza di fronte ad un disagio incomprensibile. Io sono in carica da 2 mesi, ma vi assicuro che questa è la priorità numero uno del Consorzio. Non mi posso assumere la responsabilità della vergogna degli altri. Commissariare l’opera? Con il 95% completato sarebbe una cosa folle». Quindi il nuovo appuntamento con il “fine lavori”: «L’impresa ci dice che finiranno il 15 giugno e lo hanno scritto nel nuovo cronoprogramma – dice il direttore del Cas Franco Fazio – che mi sembra realizzabile. Poi se mi chiedete di metterci la mano sul fuoco, non lo farei, perchè non dipende dal Consorzio ma da un’azienda terza».