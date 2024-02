Messina, terribile scontro auto-tir in autostrada: ferito un uomo, non è in pericolo di vita

Grave incidente in tangenziale questa mattina, dopo lo svincolo di Tremestieri in direzione Catania. Si tratta di una Wolkswagen Eos cabrio andatasi a schiantare contro un tir che si trovava in un'area di sosta. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente per capire come e perché l'auto sia andata a tamponare il tir. Sul posto la polizia stradale e il 118 per i soccorsi all'automobilista che nononstante le ferite riportate non è in pericolo di vita.