Eolie, traghetto spagnolo acquistato da Caronte&Tourist

Il gruppo Caronte&Tourist acquista un traghetto da destinare alle isole minori siciliane. Dalla Spagna rotta verso l’Italia per il traghetto “Las Palmas de Gran Canaria”, un mezzo costruito nel 1993 ma completamente rinnovato solo un paio d’anni fa. La cessione è stata resa nota dai media spagnoli che però ne hanno attribuito la proprietà alla società napoletana Caremar. L’acquirente, in realtà è il gruppo Caronte&Tourist e a confermarlo è lo stesso amministratore delegato della società, Lorenzo Matacena. «Sì, la notizia riportata da alcuni giornali era sbagliata, l’abbiamo acquistata noi. Sarà utilizzata sul mercato delle isole minori, andrà a sostituire una nave molto vecchia. L’acquisizione rientra – conclude Matacena – nel programma di ringiovanimento della flotta, al netto delle nuove costruzioni in itinere».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina