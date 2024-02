Messina, operazione congiunta dell'Amministrazione per la mitigazione dei rischi sui torrenti cittadini

È stato eseguito oggi, lunedì 12 febbraio, un intervento congiunto tra la Polizia municipale Sezione Ambientale, il dipartimento di Protezione Civile e la Messinaservizi Bene Comune in località Fornace nel villaggio Zafferia, per rimuovere rifiuti nell'alveo dell’omonimo torrente portati nel sito da ignoti, verosimilmente minori, al fine di realizzare un manufatto.

“Un manufatto che in questa particolare stagione costituisce un grave rischio per il normale decorso delle acque piovane e che pertanto andava rimosso immediatamente”, così l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli. “Stigmatizziamo questi comportamenti e al tempo stesso facciamo appello alla cittadinaza e, in particolare alla fascia più giovane affinchè simili azioni non si ripetano più, soprattutto lungo gli alvei dei torrenti. Siamo intervenuti prontamente alla rimozione del manufatto, e si ravvisa che quanto creato rappresenta un serio rischio e pericolo per la pubblica incolumità, oltre che azioni perseguibili per le vie penali”, conclude Minutoli.