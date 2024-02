Messina, celebrati i funerali di Paolo Mollica Nardo: il giovane scomparso e ritrovato morto nei presi della spiaggia di Contesse

“In una città sempre più caotica, complessa, dove spesso l’individualismo ci rende lontani, accade sempre più che non si riesca a capire e vedere il disagio, la sofferenza di chi incontriamo ogni giorno. Nessuno ha capito - ha detto il sacerdote - la sofferenza nascosta di Paolo, che aveva tenuto per sé quel dolore, sempre aiutato e seguito dai familiari; di lui quanti lo hanno conosciuto ricordano la bontà e la gentilezza che aveva conquistato il loro cuore”. E affinchè anche questa come tante altre morti non rimanga vana, don Siracusano ha voluto lanciare un monito, forte: “ripartire dalla comunità, impegnandoci tutti per recuperare la prossimità, l’ascolto e la cura del prossimo”.