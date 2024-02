Strade provinciali: lavori da 1,5 mln tra Valdina, Rometta, Venetico Torregrotta, Monforte

In programma diversi lavori di manutenzione straordinaria con miglioramento del livello di sicurezza lungo le strade provinciali Sp56 di Rometta e diramazione per Nino Gazzara, Strade provinciali 58 di Valdina, 61/bis di Cardà-San Salvadore, 61/Quater di Madonna delle Grazie-Pietrazze-Romita 76 di Spinesante di Aia Scarpaci, ricadenti nei comuni di Rometta, Venetico, Roccavaldina, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto e Gualtieri Sicaminò.

Il progetto è stato redatto a seguito del finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per un importo complessivo pari a 1 milione e 468.303,950 euro. Nei giorni scorsi è stato avviato, da parte della Città metropolitana di Messina, il disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori. A causa delle limitate risorse dell’ex Provincia, destinate alla manutenzione stradale e agli ingenti flussi veicolari che interessano queste arteria, il piano viabile ha subito nel tempo numerose deformazioni con impronte profonde e avvallamenti, che non sono state oggetto di un necessario piano di manutenzione. Per tali ragioni è stato predisposto dalla Città metropolitana di Messina il progetto al fine di determinare le opere prioritarie per mitigare le criticità che si sono manifestate. Nella relazione tecnica redatta dai progettisti e geometri Michele Quarto, Filadelfo Magno e Sergio Castorina viene riportata la localizzazione degli interventi: la Sp 56 di Rometta, nella diramazione che si dirige verso il comune di Venetico e termina in corrispondenza dell’antica Porta di Rometta.