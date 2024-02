S. Stefano di Camastra, giovani e imprenditoria: seminario nell'ambito del progetto "Le Madonie e i Nebrodi del futuro"

Il seminario, inoltre, sarà l’occasione per ribadire l'importante ruolo delle Banche di Credito Cooperativo nell’ambito dello sviluppo, ma anche del sostegno economico e sociale delle comunità in cui operano e, nel caso in questione, per quanto riguarda le attestazioni di sostenibilità finanziaria per l’accesso al finanziamento di che trattasi. In tal senso, il sistema di servizi di Confcooperative Sicilia rimane un punto di riferimento per tutti coloro vogliano avviare un’impresa, ancorché in forma cooperativa. Un ulteriore contributo verrà assicurato anche dal supporto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili della Circoscrizione di Patti.