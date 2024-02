Ponte, convocato il Cda della “Stretto”: il 15 sarà approvata la relazione

La seduta del Consiglio di amministrazione della società “Stretto di Messina” è stata convocata per il 15 febbraio. «Due settimane fa abbiamo esaminato la relazione di aggiornamento del progetto definitivo, alla prossima riunione l’approveremo e inizierà la fase esecutiva», lo afferma l’avvocato Giacomo Saccomanno, commissario della Lega in Calabria e soprattutto componente del Cda della “Stretto”. «Sarà un momento importante – aggiunge –, finalmente si comincia a consolidare e concretizzare il lavoro che è stato fatto. Ed è un momento cruciale perché si possa finalmente iniziare a pensare che stavolta il Ponte si farà davvero, perché ci sono tutte le condizioni per realizzarlo». E Saccomanno conferma che «il cronoprogramma si sta rispettando secondo quanto era stato previsto, non dovrebbero insorgere problemi e se tutto va bene, dunque, a fine marzo il progetto definitivo verrà approvato, si passerà all’esecutivo, ai vari contratti e in estate dovrebbero partire i cantieri».

Un aspetto viene chiarito dal consigliere di amministrazione della “Stretto”: «Quando si parla di cantieri, non ci si riferisce solo al Ponte ma anche a tutte le altre opere collegate, alle infrastrutture tra Sicilia e Calabria, alla nuova rimodulazione dei due waterfront, all’Alta velocità e capacità ferroviaria e a tutta una serie di interventi che sono di grande rilievo per l’intera Area dello Stretto».

Intanto, da parte dei progettisti della “Cowi” e del Consorzio Eurolink, pur nel comprensibile riserbo, filtra grande soddisfazione per il lavoro fatto, anche se ovviamente adesso occorrerà inserire nel progetto esecutivo tutte le prescrizioni e i suggerimenti forniti dal Comitato scientifico, che supporta nell’iter di progettazione la società “Stretto”. Un dato emerge, al di là di tutte le valutazioni: il “Messina Type Deck” è un modello assolutamente al passo coi tempi, tanto è vero che è stato preso come esempio per la costruzione dei più grandi Ponti realizzati nell’arco dell’ultimo decennio, o in via di progettazione e realizzazione.