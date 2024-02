Messina, che fine hanno fatto gli orti urbani?

Ad oggi all'interno del Comune di Messina sono presenti numerose aree abbandonate o degradate che, con un piccolo investimento, potrebbero essere convertite in spazi verdi, attrezzati e di aggregazione dove coltivare cibi sani in maniera sostenibile e condivisa.

"La città potrà - scrive il consigliere comunale Cosimo Oteri - attraverso gli orti urbani potrebbe godere di innegabili vantaggi dal punto di vista ambientale, sociale e urbano, con la possibilità di tutelare la biodiversità agricola, favorire la filiera agroalimentare corta e incentivare la socialità e l’inclusione, con il coinvolgimento attivo degli anziani, delle persone a rischio emarginazione sociale.

Nel 2021 - spiega il consigliere - il consiglio comunale di Messina approvava un regolamento volto a recuperare terreni abbandonati al degrado, mettendoli a frutto e consentendo ai cittadini, rifugiati e richiedenti asilo nel Comune di Messina di prendersene cura; tra gli obiettivi c’è anche quello di avviare l’autoproduzione di ortaggi per i soggetti più svantaggiati coinvolgendo anche scuole e associazioni a fini pedagogici e per gli anziani per favorirne l’aggregazione.