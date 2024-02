Il campano Annino Gargano nuovo questore di Messina

Da Gabriella Ioppolo ad Annino Gargano. La Questura di Messina ha una nuova guida. Dopo il prestigioso trasferimento a Roma del dirigente generale messinese, arriverà, a partire pare dal 21 febbraio, l’attuale questore di Brindisi.

Nato ad Amalfi 59 anni fa, Gargano porta con sé una vasta esperienza nel campo della sicurezza pubblica. In servizio dal 1990, ha frequentato il corso quadriennale di formazione per commissari presso l'Istituto superiore di polizia di Roma. Il suo curriculum comprende una serie di incarichi di rilievo in diverse città italiane.

Dopo aver ricoperto ruoli chiave come vice dirigente della Squadra Mobile e dirigente delle Volanti alla Questura di Parma, Gargano ha poi diretto la Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio – Versilia e la Squadra Mobile della Questura di Lucca.

La sua esperienza lo ha portato a guidare la Squadra Mobile di Genova per tre anni, prima di tornare in Puglia per assumere la guida della Squadra Mobile di Bari.

Nel 2018 è stato nominato Dirigente Superiore e ha prestato servizio a Roma presso l'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dove ha anche ricoperto il ruolo di direttore del Servizio ispettivo e di controllo. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di questore di Vibo Valentia fino al settembre 2020 e successivamente di Chieti fino all'aprile 2022, quando è stato nominato questore di Brindisi.