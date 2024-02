Ci sono anch'io fa tappa alla parrocchia San Paolo Apostolo e Nicolò di Bari Briga marina e superiore

Ci sono anch’io - la trasmissione dedicata alla vita delle comunità parrocchiali della città e della provincia, impegnate a costruire il bene in onda ogni sabato alle 15.45 su Rtp e GazzettadelSud.it. - fa tappa oggi nella parrocchia dei Santi Paolo Apostolo e Nicolò di Bari a Briga marina e Briga superiore guidata da mons. Nicola Freni, figura storica della chiesa messinese, da ben 24 anni.

La storia del villaggio di Briga marina è legata alla figura dell’apostolo Paolo che, secondo quanto riportato nei Vangeli, in uno dei suoi viaggi verso Roma, dopo essere naufragato a Malta, sbarcò in questa zona per predicare. Un luogo legato alle tradizioni religiose (a Briga superiore si festeggia san Giorgio martire e a Ponteschiavo la piccola chiesa intitolata a Maria Immacolata raduna ogni settimana tanti fedeli), dove c’è spazio anche per i giovani, che si ritrovano nel campo di calcetto adiacente la chiesa di Briga marina, inaugurato il 25 gennaio 2011 dall’allora arcivescovo Calogero La Piana insieme al compianto senatore Nino Calarco. Tutto questo e tanto altro nella puntata odierna di Ci sono anch’io.