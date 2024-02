San Filippo del Mela, pericoloso incendio davanti a un'officina: in fiamme anche furgone

Alle 5:20 odierne una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Milazzo, e’ intervenuta, nella zona industriale di San Filippo del Mela, nel piazzale esterno di una officina elettromeccanica, per estinguere un incendio di cataste di materiale vario e un camion furgonato. Sul posto sono state fatte convergere un’autopompaserbatoio (APS) e due autobotti (AB) di cui una inviata dalla sede di via Salandra. Sul posto i Carabinieri del reparto radiomobile di Milazzo. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.