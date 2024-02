Rassegna stampa 09-02-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Erosione e sciroccate, sul piatto 30 milioni di euro: così Messina difende la sua costa

Messina, dal “Fosso” al multipiano: così nascerà il primo parcheggio su cinque livelli

Barcellona, in piazza con oltre 100 pasticche di ecstasy: 22enne ai domiciliari

CRONACA

Morì dopo il parto a Messina, i periti: "Lavinia Marano poteva essere salvata"

Centri estetici "hot” a Messina, assolta massaggiatrice "perché il fatto non sussiste"

IL CASO

Messina, la tabaccheria è “fuorilegge”: commerciante inizia la sciopero della fame

IN PROVINCIA

L’incubo del ponte Mela: disagi alle aziende e traffico in tilt tra Barcellona e Milazzo

Milazzo, l’invito al neo manager dell’Asp: «Passi un giorno al Fogliani»

Patti, traghettamento turistico per le Eolie: prime riunioni operative per l’avvio

Revoca di concessioni edilizie a Santa Teresa di Riva: chiesto mezzo milione di euro al Comune