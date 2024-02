L'incubo del ponte Mela: disagi alle aziende e traffico in tilt tra Barcellona e Milazzo

È ormai diventato un incubo anche per i vivaisti il problema della viabilità di collegamento tra le loro aziende e lo svincolo autostradale di Milazzo. La chiusura del ponte sul torrente Mela e le limitazione di percorrenza dell’asse viario, hanno praticamente fatto confluire tutto il traffico sulla Statale 113 che non regge più l’urto dell’aumento dei mezzi. E così accade che, gli autisti degli autoarticolati che devono raggiungere o uscire dalla Piana milazzese, si ritrovano a dover fronteggiare una situazione di notevole difficoltà.

E di conseguenza per gli operatori del settore vivaistico diventa sempre più complicato conciliare le loro esigenze commerciali con la viabilità attuale. Proprio ieri un tir proveniente dai vivai di San Marco ha praticamente provocato dei rallentamenti sulla SS. 113, in quanto per le dimensioni si sono registrate difficoltà di manovra all’incrocio di Botteghelle. Nuove file dunque sia in direzione Barcellona, sia in direzione Olivarella.

Una situazione ormai che si ripete con cadenza quotidiana e oltre ad incidere sulla... psiche degli automobilisti, rischia di provocare un danno anche a chi ha attività commerciali in quanto i trasporti diventano sempre più complessi. Inspiegabile resta comunque l’assordante silenzio delle istituzioni, nonostante il pressing della politica.