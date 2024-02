Ecco come è cambiato il clima a Messina

Siamo nel bel mezzo di un cataclisma climatico? Gli effetti del cambiamento su Messina e lo Stretto sono preoccupanti, come in altre parti del mondo, o sono più o meno contenuti? I cosiddetti “giorni della Merla”, appena trascorsi, con temperature sopra la media stagionale, sono o no il simbolo di quanto sta avvenendo nel nostro pianeta, con lo scioglimento dei ghiacciai, la diminuzione delle calotte polari, l’aumento del livello del mare, la desertificazione di aree un tempo verdi, la siccità che si ripercuote anche sulla distribuzione idrica in città?

Sono domande alle quali neppure gli esperti sanno dare risposte certe. Come segnalato da “Meteoblue”, il cambiamento climatico non è uniforme a livello globale e colpisce alcune regioni più di altre e, in ogni caso, alla luce dei dati relativi alle temperature e alle precipitazioni, le conseguenze su Messina e sulla “regione” dello Stretto sono abbastanza evidenti, almeno come confermano le cifre degli ultimi 40 anni. La fonte di dati utilizzata è “Era5”, la quinta generazione di rianalisi atmosferica “Ecmwf” del clima globale, che copre l'intervallo di tempo dal 1979 al 2023, con una risoluzione spaziale di 30 km. Il grafico di “Meteblue” conferma una chiara tendenza che dimostra come a Messina il clima stia diventando più caldo a causa del cambiamento climatico. Lo confermano i colori: il blu si riferisce agli anni più freddi, poi le gradazioni vanno via via mutandosi in arancione e nel rosso degli ultimi anni.