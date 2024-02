Disastro ambientale a Mazzarrà: 22 indagati I NOMI

Il disastro ambientale della discarica di Mazzarrà S. Andrea, in contrada Zuppà, con tutto quello che dai primi anni 2000 ne è seguito, un sito di smaltimento oggi chiuso che rimane una vera bomba inquinante ad orologeria per un vasto territorio, è finito tra le carte di una clamorosa inchiesta.

Che adesso registra l’atto di chiusura delle indagini preliminari e vede complessivamente 22 indagati: 21 tra i vertici della società TirrenoAmbiente Spa che l’ebbe in gestione ed oggi è fallita, amministratori pubblici regionali e locali, liquidatori della società e infine tecnici, e poi la stessa società come persona giuridica. L’atto è siglato dalla sostituta della Distrettuale antimafia di Messina Rosanna Casabona, che sulla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea ha indagato per mesi anche con il supporto di relazioni tecniche e accertamenti sul sito.

Il ventaglio di ipotesi di reato che contesta è ampio, e abbraccia un arco temporale molto vasto, praticamente dalla realizzazione del grande sito di smaltimento dei rifiuti fino ai nostri giorni, l’ultimo sopralluogo del consulente tecnico è del 6 luglio 2023. Vengono contestati i reati di gestione illecita di rifiuti, avvelenamento di acque, inquinamento ambientale e disastro ambientale

Ed è parecchio emblematico cosa scrive la dott. Casabona in uno dei capi d’imputazione: «... essendosi verificato il disastro per le ragioni sopra indicate, su tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), da cui possono derivare ulteriori conseguenze dannose per l’incolumità pubblica».