Travolto sul monopattino a Catania, muore Lorenzo Isaia. Dolore anche a Messina

Lorenzo Isaia non ce l'ha fatta. Il 50enne investito lo scorso mercoledì a Catania mentre percorreva la via Vincenzo Giuffrida su un monopattino è morto in ospedale. Lo scontro con un'auto è avvenuta all’altezza del civico 171, alle 20.45. Grande commozione anche a Messina. Lorenzo Isaia era catanese ma a Messina aveva trascorso tutta la sua giovinezza. Dagli studi al Maurolico e poi all'Università nella facoltà di Scienze Politiche. Per anni era stato una delle anime della Sinistra giovanile.